Arnold Schwarzenegger: Bruce Willis a legnagyobb sztárként marad meg az emlékezetünkben

Arnold Schwarzenegger megosztott néhány szívhez szóló szót régi barátjáról, Bruce Willisről, miután a színész nemrég visszavonult a színészkedéstől. Arnold és Bruce még a 90-es évek elején lettek üzleti partnerek, amikor megalapították Sylvester Stallonéval, Demi Moore-ral és Whoopi Goldbergger a Planet Hollywood nevű étteremláncot, a filmvásznon pedig együtt játszottak a 2010-es Feláldozhatók című filmben is.

Arnold Schwarzenegger: ‘Bruce Willis will always be remembered as a great star’ https://t.co/VuGg64Yg03 pic.twitter.com/U166XzXknb

— New York Post (@nypost) May 30, 2023