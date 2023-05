Így néz ki ma a legendás 90 éves színésznő, Joan Collins

Joan Collinssznak láthatóan meg se kottyan az a 90 év, amelyet már maga mögött tudhat. A legendás brit színésznő hatalmas mosollyal az arcán várta vendégeit a születésnapi partira. Collins férje, az 58 éves Percy Gibson oldalán integetett a fotósoknak londoni otthonuk erkélyéről.

Dame Joan Collins looks glamorous in an off-the-shoulder white top at her 90th birthday party https://t.co/NgE0MudrUx pic.twitter.com/wYkvbv5IJm

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 24, 2023