Felismerhetetlen a Két pasi meg egy kicsi egykori gyereksztárja

Angus T. Jones, aki az imádnivaló kisfiút, Jake Harpert alakította a kétezres évek egyik legnépszerűbb szitkom sorozatában, ma már szinte teljesen felismerhetetlen.

‘Two and a Half Men’ star Angus T. Jones looks unrecognizable in first sighting in a year https://t.co/P2QRAm0Q7t pic.twitter.com/cHU2KCPlFW

— Breaking Celebrity News (@BreakingCN) May 23, 2023