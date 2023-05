Aluljáróban énekel a tehetségkutató győztese, hogy meg tudjon élni

Az énekesnő három évvel a műsor megnyerése után metró aluljárókban énekel.

Az American Idol 2020-as győztese, a most 24 éves Just Sam néven ismerté vált lány a New York-i aluljárókban énekel, hogy meg tudjon élni.

‘American Idol’ winner Just Sam back singing in NYC subways: ‘Legit needed the money’ https://t.co/aMbXI2UJge pic.twitter.com/cE6m1X0Vi0 — New York Post (@nypost) May 25, 2023

Sam elmondta, hogy a tehetségkutató 18. évadának megnyerése után borzasztóan szégyellte magát, hogy vissza kell mennie aluljárókba pénzért énekelni.

„Nem akartam, hogy az emberek tudják, hogy mennyire le vagyok égve, hogy nem volt más választásom. Csalódtam magamban, amiért hagytam magam ilyen mélyre zuhanni az Idol megnyerése után.”

A 24 éves fiatal bevallotta, hogy a műsor megnyerése után még semmit nem tudott Hollywoodról vagy a zeneiparról, de a saját bőrén tanulta meg, mit csinált rosszul, amiért vissza kellett mennie a metróállomásokhoz.

Miután három évvel ezelőtt győztesként került ki a műsorból, Sam bezsebelte a hőn áhított 250 000 dolláros díjat, valamint egy lemezszerződést a Hollywood Records kiadóval. Az énekesnő végül 2022-ben hirtelen ott hagyta a kiadót anélkül, hogy egyetlen albumot is megjelentetett volna.

