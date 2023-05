Tina Turner mintha megérezte volna a halálát, ez volt az utolsó kívánsága

A 83 éves énekesnő áprilisban adta utolsó interjúját, melyben elárulta, hogyan szeretné, hogy emlékezzen rá a világ.

Tina Turner utolsó Instagram posztjában romló egészségi állapotáról vallott. A legendás énekesnő a nemzetközi vesevilágnap alkalmából írta ki magából, mennyire megbánta, hogy nem vette komolyan az 1978-as magasvérnyomás diagnózisát.

“A vesém az áldozata, hogy nem vettem észre, hogy a magas vérnyomásomat hagyományos gyógyszerekkel kellett volna kezelni. Nagy veszélynek tettem ki magam azzal, hogy nem voltam hajlandó szembenézni a valósággal, hogy napi, élethosszig tartó gyógyszeres kezelésre van szükségem.”

A “What’s Love Got to Do With It” énekesnője szerdán halt meg svájci otthonában, hosszú betegség után. Egyelőre nem tisztázott, hogy a veséi közvetlenül hozzájárultak-e a halálához.

Turner márciusi posztja némi bepillantást engedett az utolsó napjaiba:

“Túl sokáig hittem, hogy a testem egy érinthetetlen és elpusztíthatatlan bástya.”

A Guardian nevű lapnak adta utolsó interjúját áprilisban, melyben a díva elárulta, hogyan szeretné, hogy emlékezzen rá a világ, és azt is hozzátette, hogy nem fél a haláltól. Mintha csak megérezte volna, hogy nem sok ideje van hátra.

A Rock ‘n’ Roll királynőjeként szeretném, ha emlékeznének rám. Mint egy olyan nő, aki megmutatta a többi nőknek, hogy a saját feltételeik szerint törekedjenek a sikerre.

Arra a kérdésre, hogy mitől fél az öregedéssel kapcsolatban, így válaszolt: “Semmitől. Ilyen az élet teljes kalandja, és én minden napot azzal együtt fogadok el, amit ad.”

Az énekesnőről barátai, kollégái és számtalan világsztár is megemlékezett, köztük Angela Bassett, Ciara, Mick Jagger, Elton John és Beyoncé is.

Tina Turner a világ egyik legnépszerűbb énekesnője volt, aki több mint 200 millió lemezt adott el, s bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, mert több koncertjegyet adott el, mint bármely más szólista a szórakoztatóipar addigi történetében.