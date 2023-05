Könnyfakasztó sorokkal búcsúzik a sztárvilág Tina Turnertől

Hollywood legnagyobb sztárjai gyászolják Tina Turner elvesztését. Az énekesnő 83 éves korában, hosszú betegség után hunyt el, a gyászhírt az előadóművész egyik képviselője hozta nyilvánosságra.

Tina Turner halálának híre megrázta az egész világot, Hollywood legnagyobb sztárjait is, akik a közösségi médián keresztül adóztak a legendás énekesnő előtt.

