Örömhírt kapott orvosától a nagybeteg színész

Jeff Bridges lassan kezd visszatérni a normális hétköznapokhoz, a rákkal diagnosztizált színész egyre jobban érzi magát. Legfrissebb interjújában elárulta, hogy daganata egy kisebb üveggolyó méretűvé zsugorodott, ami óriási siker. A színész 2020 októberében jelentette be közösségi oldalán, hogy limfómát állapítottak meg nála. A színész többször is beszámolt aktuális állapotáról és a koronavírussal való küzdelméről, mely nehezebb napokat okozott neki, mint a betegsége.

The 73-year-old had a 9-by-12-inch tumor in his stomach (via @toofab)https://t.co/WkAEEMxczf

— TMZ (@TMZ) May 23, 2023