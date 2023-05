Matt Damon felvállalta élete legnagyobb baklövését

Matt Damon egyszerűen nem tud túljutni azon, hogy a 2000-es években visszautasította az Avatar főszerepét. A sztár akkor éppen egy új Bourne-filmen dolgozott, így egyszerűen nem tudta volna összeegyeztetni a munkát James Cameronnal. Mattnek egyébként a rendező a film profitjának tíz százalékát is felajánlotta, ha rábólint Jake Sully karakterére, mely végül Sam Worthingtonnál landolt.

Matt Damon says declining Avatar role was 'the dumbest thing an actor ever did' in history https://t.co/L8GorS53NN pic.twitter.com/A05j3Az8tE

— Daily Mail US (@DailyMail) May 24, 2023