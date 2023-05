Egyre több a kérdőjel Harry herceg és Meghan autós hajszája miatt

A hercegi pár állítása szerint kis híján katasztrofális kimenetelű autós üldözésbe keveredtek, miután lesifotósok hada támadta meg őket New Yorkban. Ezt a kijelentést azonban több forrás, köztük egy rendőrségi is megcáfolta.

Bolhából elefántot? Sokan úgy gondolják, hogy a sussexi pár állítólagos autós hajszája nem más volt mint PR-fogás annak érdekében, hogy az amúgy a közvélemény által kevésbé kedvelt párt jobb színben tüntessék fel. Ha párhuzamot vonnak Harry édesanyjával, Diana hercegnével történt halálos kimenetelű autóbalesettel, akkor a herceg és felesége, Meghan Markle talán nagyobb szimpátiát ébreszt az emberekben.

Prince Harry, Meghan Markle’s rep slams claim car chase was ‘PR stunt’ https://t.co/oQn6o5Jepb pic.twitter.com/qE2PJfXBJR — Page Six (@PageSix) May 23, 2023

A PR-fogással kapcsolatban a hercegi pár képviselője is megszólalt. Ashley Hansen undorítónak nevezte a feltételezést, miszerint Harry és Meghan így akart volna beférkőzni az emberek kegyeibe.

„Minden tisztelettel, figyelembe véve a herceg családi múltját, semmi nem indokolja, hogy bárki azt gondolja, ez valamilyen PR-trükk volt. Őszintén szólva, elég undorítónak tartom, hogy bárki ezt feltételezi”

– utalt a publicista Diana hercegné 1997-es halálos autóbalesetére.

(Fotó: MTI/EPA/Ron Bell)

A 38 éves Harry és a 41 éves Markle május 16-án keveredett autós üldözésbe lesifotósokkal New Yorkban. Hansen akkor közleményt adott ki a pár nevében, amelyben azt állította, hogy az üldözés kis híján katasztrofális kimenetelű volt, és több mint két órán át tartott. Ezzel szemben egy magas rangú rendőrtiszt azt mondta, hogy az üldözés valójában sokkal veszélytelenebb volt, mint ahogy azt Harryék lefestették.

Hasonlóan látta a helyzetet az a taxisofőr is, aki az este folyamán a hercegi párt fuvarozta. „Szerintem ez mind túlzás, meg ilyesmi. Szóval ne lássunk bele túl sokat. Egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy veszélyben lennénk, és határozottan tagadom, hogy az egész olyan volt, mint egy filmekben látott autós üldözés.”

Whoopi Goldberg is kétségbe vonta a történteket, a The View című műsorban azt mondta: „Szerintem a New York-i emberek tudják, hogy ha New Yorkban lehetne autós üldözést rendezni, akkor mindannyian időben odaérnénk a színházba.”

A sok kritika ellenére Harry és Markle nem engednek a maguk igazából, sőt, ügyvédjükön keresztül azt kérték, hogy a Backgrid fotóügynökség adja át az esetről készült felvételeket, hogy állításaikat alátámaszthassák.