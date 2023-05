Lady Gaga olyan karcsúvá diétázta magát, hogy Miley Cyrusnak hitték a rajongói

Lady Gagát még a rajongói is összekeverték legújabb TikTok-videójában Miley Cyrusszal.

Posztjában, amit az Oscar-díjas énekesnő Ice Spice és Nicki Minaj Princess Diana című dalára készített, szemmel láthatóan karcsúbb, és platinaszőke tincsei valóban Miley frizuráját idézik.

„Az nem lehet, hogy ő Lady Gaga??? Megőrültem?” – kommentálta az egyik rajongó a közösségi médiára feltöltött videót, míg egy másik hozzászóló csak ennyit írt: „Ilyen, amikor Miley Cyrus Lady Gagának öltözik.”

Az énekesnő egyébként legújabb szerepe miatt fogyott le látványosan, ugyanis ő játssza Harley Quinnt, Joaquin Phoenix Joker mozijának második részében.

Lady Gaga seen as Harley Quinn on set of ‘Joker’ sequel in New York Cityhttps://t.co/hMPdok768W

— Mizi Social (@MiziSocial34) March 26, 2023