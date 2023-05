A Peaky Blinders főszereplője mindig is erre a felkérésre várt

Cillian Murphy Oppenheimer szeretett volna lenni.

Drámai színésznek lenni néha a magánéletben is dráma, nem csupán akkor, amikor bele kell költözni valakinek a bőrébe. Így érzett Cillian Murphy is, aki Christopher Nolan egyik kedvenc színésze, már ötször játszott a rendező a filmjeiben (Sötét Lovag-trilógia, Eredet, Dunkirk), de soha nem találta meg egy olyan főszerep, ami minden színész álma. Nolan első találkozása Murphyvel a Batman castingján történt, s bár a denevérember szerepére Christian Bale-t választotta, tudta hogy Cilliannak is szerepelnie kell a filmben.

Több évnyi közös munka után pedig Nolan végül felajánlotta neki, hogy “elpusztíthatja” a világot.

„Nyilvánosan és négyszemközt is folyton mondogattam Chrisnek, hogy ha van számomra egy szerepe, és pont ráérek, számíthat rám, nem érdekes, mekkora feladatról van szó. De a lelkem mélyén igazából azt szerettem volna, ha főszerepet bíz rám. Aztán Chris egyszer csak a maga visszafogott angol módján azt mondta: Figyu, írtam egy forgatókönyvet Oppenheimerről. Szeretném, ha te lennél Oppenheimer. Bearanyozta a napom”

– mondta az ír színész legutóbb a The Associated Pressnek.

Cillian Murphy ír színész (MTI/EPA/Nigel Roddis)

Nolan legújabb filmje az atombomba atyjáról szól, aki átírta a modern történelmet, sőt a rendező olvasatában a tudós egész világunkat mindörökre átrendezte a tömegpusztító fegyver megalkotásával. Az első látásra száraznak tűnő téma feldolgozása a nyár egyik legnagyobb és leglátványosabb moziszenzációjának ígérkezik, mert Nolan IMAX formátumban álmodta vászonra a történetet. A rendező a streamelés legádázabb ellenfele, szerinte az igazi moziélmény csak teniszpálya méretű vásznon képes hatni, és most tett is azért, hogy véleményét alátámassza.

Kapcsolódó tartalom