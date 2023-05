Szakított párjával az idei Sziget Fesztivál sztárfellépője

Korunk egyik legnépszerűbb dalos pacsirtája alternatív és különc stílusával, na meg persze hangi adottságaival nemcsak a tinédzsergenerációt, hanem a jóval idősebb korosztályokat is magával ragadta, így nem meglepő, hogy bármit is tesz, arról a világsajtó azonnal beszámol, pláne, ha a szerelmi életéről van szó.

Billie Eilish and Jesse Rutherford break up after less than a year of dating https://t.co/nc6QcW1yzm pic.twitter.com/paXHWh8lmo

— Page Six (@PageSix) May 17, 2023