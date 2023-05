Megszólalt a halottkém a népszerű együttes énekesének haláláról

Kiderült, hogy mi okozta Paul Cattermole hirtelen halálát.

A brit popegyüttes, amely a 2000-es évek elején slágerek sorával és egy népszerű sorozattal büszkélkedhetett, februárban jelentette be, hogy októberben újra összeáll egy turnéra megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére.

A hetesfogat – amelynek tagjai a 44 éves Rachel Stevens, a 45 éves Paul Cattermole, a 40 éves Jon Lee, a 41 éves Bradley McIntosh, a 43 éves Jo O’Meara, a 41 éves Hannah Spearritt és a 46 éves Tina Barrett – nagy visszatérését azonban beárnyékolja az együttes egyik tagja, Paul Cattermole váratlan halála.

Az énekes április 6-án természetest halált halt – árulta el a halottkém szóvivője.

A dorseti rendőrség közleménye szerint, a nyomozás még folyamatban van. A 46 éves Paul holtestét a rendőrség találta meg az énekes warehami lakásában.

Az S Club 7, a Spice Girls egykori menedzserének, Simon Fullernek az ötlete alapján alakult meg 1998-ban, és számos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, köztük a Don’t Stop Movin’ és a Bring It All Back. Dalaik mellett saját sorozatuk is óriási népszerűségnek örvendett.

Bár az S Club 7 2003-ban feloszlott, 2015-ben rövid időre újra összeálltak egy brit turné erejéig.

A banda idén készül a 25. évfordulós turnéra, ami október 13-án indul Liverpoolban, de Paul halála miatt, az együttes egyik tagja úgy döntött, hogy nem csatlakozik barátaihoz a koncerteken.

