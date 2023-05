Johnny Depp nem tudta visszatartani a könnyeit, álló ovációval ünnepelte a közönség

A Johnny Depp főszereplésével készült, Jeanne du Barry című francia romantikus történelmi film versenyen kívüli díszbemutatójával kezdetét vette kedd este a 76. cannes-i nemzetközi filmfesztivál.

A Jeanne du Barry XV. Lajos francia király utolsó hivatalos szeretőjének életéről, felemelkedéséről és bukásáról szól, az egyszerű sorból származó kurtizán és az uralkodó őszinte szerelmére, illetve az udvar intrikáira koncentrálva. A francia királyt Johnny Depp amerikai filmsztár alakítja, akinek oldalán olyan francia színészek láthatók, mint Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud vagy India Hair. A filmet eredeti helyszíneken, egyebek mellett a versailles-i kastélyban forgatták.

A kosztümös francia film Johnny Depp nagy visszatérését is jelenti a filmvászonra, miután az elmúlt években elsősorban a volt feleségével, Amber Heard színésznővel folytatott bírósági ügyei miatt került a címlapokra. Visszatérése meglehetősen hangosra sikerült, s bár voltak akik szerint a botrány miatt nincs helye a színésznek a filmes eseményen, filmje után a közönség hét perces álló ovációval üdvözölte a filmet és Depp alakítását, aki könnyes szemmel fogadta a közönség megható elismerését.

A siker pillanatairól a Variety osztott meg egy videót:

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny

— Variety (@Variety) May 16, 2023