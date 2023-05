Évekig járt orvoshoz, hogy utcára léphessen, megmutatta a végeredményt a Terminátor gyereksztárja

A Terminátor-filmek lecsúszott sztárját ritkán látni nyilvánosan, a 45 éves színészt azonban a minap az exével, Monica Keenával kapták lencsevégre.

Terminator 2 star Edward Furlong looks unrecognizable on date with ex Monica Keena https://t.co/wZGMQaF5f8

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 16, 2023