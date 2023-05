Óriási változáson esett át a tinisorozat szépsége

Mischa Barton visszatér, ismét bérelt helye lesz a képernyőn, ugyanis ő is szerepelni fog Neighbours című legendás szappanopera feldolgozásában. Az első hivatalos fotók szerint az egykori botrányhősnő tökéletesen megtalálta a helyét az évtizedek óta futó családi sorozatban, és remekül áll neki a bájos szomszéd lány szerep.

When The OC meets Ramsey St! 🤩 Here’s your first look at Mischa Barton as Reece Sinclair on the set of Neighbours 🙌

📺: #Neighbours #TheOC

🎭: #MischaBarton #AlanFletcher #JackieWoodburne pic.twitter.com/O4HEMxMbKA

— Prime Video AU/NZ (@PrimeVideoAUNZ) May 15, 2023