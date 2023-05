Egyre rosszabb állapotban van Melanie Griffith

A színésznő arcán és kézfején újabb hegek tűntek fel, évekkel azután, hogy bőrrákkal küzdött.

A Dolgozó lány sztárját a hétvégén lesifotósok csípték el az utcán, amint egy klinikáról távozott. Látható volt, hogy a színésznő bal arcát és kézfejét komoly elváltozások borították.

Melanie Griffith seen with apparent bruises on hand, face https://t.co/mYAGuyf0B4 pic.twitter.com/oV3EKoikYs — Page Six (@PageSix) May 12, 2023

Griffith korábban is nyíltan beszélt a bőrrákkal vívott küzdelméről és ezúttal sem próbálta rejtegetni betegségének jeleit. A színésznő bal arcán horzsolásszerű sebek láthatók, amelyek ráhúzódtak a szájára is, valamint a kézfején is lilás színű elváltozások voltak.

A 65 éves Melanie közel tíz évvel ezelőtt hozta először nyilvánosságra, hogy bőrrákkal diagnosztizálták, azóta pedig többször visszatért a betegsége.

Melanie Griffith amerikai színésznő a 60. Taormina Filmfesztiválon a szicíliai városban 2014. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/Claudio Onorati)

2018-ban egy fotót osztott meg magáról bekötött orral, miután átesett egy beavatkozáson, melynek során bőrrákot távolítottak el az arcáról.

„Ha bármi elváltozást észleltek magatokon, azonnal forduljatok orvoshoz, és használjatok naptejet”

– üzente rajongóinak a színésznő, aki az év elején őszintén mesélt a bőrákkal vívott küzdelméről, és elárulta, hogy ez egy nagyon ijesztő betegség, főleg, ha színésznő vagy és az arcodtól függ a munkád.

