Évek óta az utcán él, egyre rosszabb állapotban van a sorozatsztár exfelesége

Pár éve még a világsztárok gondtalan csillogó életét élte, ma már a mindennapi betevőért kéreget, és hajléktalanként él az egykori modell. A tragikus történet a 39 éves Loni Willisoné, aki egykor a Baywatch jóképű sztárjának, Jeremy Jacksonnak a felesége volt.

Ex-model Loni Willison on addiction and homeless life: ‘I’m in a lot of pain’ https://t.co/0eK0NLjxs3 pic.twitter.com/qxFa6I6viB

— New York Post (@nypost) May 13, 2023