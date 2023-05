Elszomorító bejelentést tett az együttes barátjuk hirtelen halála után

Az S Club 7 októberre tervezte visszatérését, azonban Paul Cattermole hirtelen halála után kétséges volt, hogy megvalósul-e a rajongók által várva várt projekt.

A brit popegyüttes, amely a 2000-es évek elején slágerek sorával és egy népszerű sorozattal büszkélkedhetett, februárban jelentett be, hogy újra összeáll egy turnéra megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére.

A hetesfogat – amelynek tagjai a 44 éves Rachel Stevens, a 45 éves Paul Cattermole, a 40 éves Jon Lee, a 41 éves Bradley McIntosh, a 43 éves Jo O’Meara, a 41 éves Hannah Spearritt és a 46 éves Tina Barrett – október 13-án Liverpoolban kezdte volna a turnét, majd 11 koncert után még abban a hónapban Londonban fejezték volna be.

A nagy visszatérést azonban beárnyékolja az együttes egyik tagja, Paul Cattermole váratlan halála, ami miatt Hannah Spearritt most úgy döntött, nem csatlakozik barátaihoz a koncerteken.

Az egykori tinisztár halálhírét a családja jelentette be, ők találtak rá április elején a Dorsetben található otthonában. Paul halálának okát egyelőre nem közölték, de az idegenkezűséget kizárták.

A váratlan tragédia után a rajongók bizonytalanok voltak, hogy lesz-e turné, a csapat azonban most egy videóban üzente meg, hogy maradnak az eredeti terveknél, bár Hannah sajnos nem csatlakozik hozzájuk.

„Régóta nem hallottatok felőlünk, de időre volt szükségünk, hogy feldolgozzuk a sokkot, amit testvérünk, Paul halála okozott. A mai napig alig hisszük el, de Paul tovább él bennünk. Mint látjátok, most öten vagyunk itt, Hannah ugyanis nem csatlakozik hozzánk a turnén”

– tették közzé a S Club 7 tagjai.

Az együttes Paul tiszteletére megváltoztatta az őszi show nevét a The Good Times turnéra, mely Paul egyik dalának címe, és amit ő énekelt a koncerteken.

Az S Club 7, a Spice Girls egykori menedzserének, Simon Fullernek az ötlete alapján alakult meg 1998-ban, és számos listavezető slágere volt az együttesnek az Egyesült Királyságban, köztük a Don’t Stop Movin’ és a Bring It All Back. Dalaik mellett saját sorozatuk is óriási népszerűségnek örvendett.

Bár az S Club 7 2003-ban feloszlott, 2015-ben rövid időre újra összeálltak egy brit turné erejéig.