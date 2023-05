Mark Hamillnél elpattant a húr

Mark Hamill megtapasztalta a hírnév sötét oldalát. Az interneten vírusként terjedt el a videó, amelyen a Csillagok háborúja legendás színészét szó szerint meglepik a rajongók.

A felvételen, amelyet már közel ötmillióan néztek meg, Hamill egy fekete terepjáró hátsó ülésén ül, miután beszédet mondott Carrie Fisher csillagátadóján a hollywoodi Hírességek sétányán. Mark autóját körbevették a rajongók, és egymáson tülekedve nyújtották be a színésznek az aláírásra váró relikviáikat.

Hamill készségesen osztogatta az autogramokat, egészen addig a pontig, amíg a rajongók túl nem léptek egy határt.

I am beside myself. Inconsolably sickened. THIS IS NOT HOW TO TREAT YOUR HERO’S. Everyone in this video owes @MarkHamill a written fucking apology for their greed and selfishness. How he manages to remain a kind soul after decades of this behavior toward him is beyond me. pic.twitter.com/WVNkGHey8Q

— Slaywalker | 🌃 |#TheMachine (@skywalkuzzy) May 7, 2023