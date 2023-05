Felismerhetetlen a kilencvenes évek popsztárja

Az énekesnőre harminc évvel a slágerlisták csúcsára kerülése után alig lehet ráismerni.

Az 58 éves előadót új külsőjével szinte meg se lehet megismerni. A Cincinnatiben született énekes-dalszerző az 1980-as években vált először híressé, miután megjelent első szólóalbuma.

Nineties pop star looks unrecognisable 30 years after smash hit record topped the charts pic.twitter.com/W79Xcnm9pA — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) May 11, 2023

Karrierje akkor indult be igazán, amikor csatlakozott egy popegyütteshez, és kiadta egyik leghíresebb albumát. Kitalálja ki ő?

Bizony, ő a Snap! énekesnője, Penny Ford, aki teljesen megváltozott az elmúlt években. Afrófrizuráját és arany fülbevalóit lecserélte egyenes tincsekre és stílusa is sokkal visszafogottabb lett.

Miután 1984-ben megjelentette debütáló albumát Pennye címmel, az énekesnő a Change Your Wicked Ways című számmal került be az Egyesült Királyság kislemezlistájára.

Penny 1989-ben csatlakozott Luca Anzilotti és Michael Münzing német producerek elektronikuspop együtteséhez, a Snap!-hez.

Együtt vették fel a The Power című lemezt, amely számtalan országban első helyezést ért el. Szintén világszerte játszották a Rhythm Is A Dancer dalukat. A sláger 1992-ben a második legkelendőbb kislemez volt Whitney Houston I Will Always Love You című dala mellett.

Penny nem sokkal később elhagyta a zenekart, ami 1996-ban fel is oszlott. Négy évvel később aztán visszatértek, 2006-ban pedig Penny is újra csatlakozott a bandához.

