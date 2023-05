Tülekednek a jóképű férfiak Shakira körül – ki nem találná, kivel vigasztalódik

A Gerard Piquétől való keserű szakítása után Shakira újult erővel vágta bele magát az életbe. Néhány napja még Hollywood egyik legkelendőbb agglegényével, a 60 éves akciófilmsztárral, Tom Cruise-zal hozták szóba, miután a két híresség láthatóan nagyon jól érezte magát együtt a Miami Formula-1-es Nagydíjon.

Tom Cruise ‘is extremely interested in pursuing’ relationship with Shakira https://t.co/y3dzWK6owi pic.twitter.com/PDlnQnCd7V

Nem sokkal később egy forrás is megszólalt a pletykákkal kapcsolatban. Elmondta, hogy „Tom nagyon is érdeklődik Shakira iránt”.

„Megvan köztük a kémia. Shakirának egy biztos pontra van szüksége, akire támaszkodhat, és ez akár Tom is lehet. Tomnak annyira megtetszett az énekesnő, hogy virágot is küldött neki.”

Az énekesnő azonban nem áll meg egy jó partinál. Shakirát alig néhány nappal a Formula-1-es futam után a hétszeres világbajnok autóversenyző Lewis Hamilton oldalán látták.

Shakira hangs with F1 driver Lewis Hamilton as Tom Cruise ‘chemistry’ heats up

.

click here for more celebrity news:https://t.co/RkgCXaoGdB pic.twitter.com/z4ZMdpjHQS

— Celebrity News | Entertainment News | USA News (@celebritynews_8) May 11, 2023