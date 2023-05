Robert De Niro elbüszkélkedett újszülött kislányával, az első fotót is megmutatta róla

Robert De Niro 79 évesen is fürdik az apaszerepben! Miután néhány napja kiderült, hogy ismét apuka lett, végre többet is mesélt a kíváncsi rajongóknak, és elárulta a pici nemét és nevét is.

A CBS Morning’s reggeli műsora telefonon érte utol a veterán színészt, aki boldogan osztotta meg, hogy kislánya, Gia Virginia Chen-De Niro április 8-án jött világra, 3,8 kilóval.

– erősítette meg Robert a korábbi nyilatkozatát, miszerint kicsit sem lepte meg, hogy nagypapa korban lett ismét apuka.

A Keresztapa és a Taxisofőr 79 éves sztárját az Ürömapám premierjén beszélt először a gólyahírről, majd néhány nappal később egy New York-i séta alkalmával a világ is megbizonyosodhatott arról, milyen kis hajasbaba a De Niro család legifjabb tagja.

A színész azonban a reggeli talkshow-ban mutatta be először szeme fényét, melyen a kis Gia csíkos rugdalózóban, kíváncsi tekintettel néz a kamerába.

Robert De Niro and Tiffany Chen are "over the moon" about their baby girl, who was born in early April. https://t.co/08vYhum4mu

— CBS News (@CBSNews) May 11, 2023