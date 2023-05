Lánya lerántotta a leplet, meghatóan tiszteleg a néhai Paul Walker előtt

Meadow Walker 15 évesen vesztette el édesapját, akivel igen szoros kapcsolatot ápoltak.

Paul Walker lánya, akárcsak az apja, a Halálos iramban család tagja. A franchise eddig kilenc filmet termelt ki magából és hamarosan érkezik a saga 10. része is, amelyben úgy hírlik, Paul Walker is visszatér a vászonra a visszaemlékezésekben. Azonban nem ő lesz az egyetlen Walker, aki feltűnik a Fast X-ben.

Meadow Walker is officially, officially in the Fast family. #FastX https://t.co/P8Vmgm5qU0 — Entertainment Tonight (@etnow) May 11, 2023

A most 24 éves Meadow maga osztott meg az Instagramon egy fotót, amelyben a Halálos iramban egyik jelentében látható. A képhez egy érzelmes üzenetet is írt, amelyben elhunyt édesapjáról is megemlékezett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker) által megosztott bejegyzés

„Egy kis betekintő a cameo szerepemről a Fast X-ben. Az első film megjelenésekor még csak egyéves voltam. A forgatáson nőttem fel, ahogy apámat, Vint, Jordanát, Michelle-t, Christ és másokat néztem a monitorokon. Apukámnak köszönhetően beleszülettem a Halálos iramban-családba. El sem hiszem, hogy most már én is ott leszek benne, azokkal együtt szerepelve, akik végig ott voltak és láttak felnőni.”

Meadow ezután köszönetet mondott a film rendezőjének, Louis Leterriernek a kedvességéért, türelméért és támogatásáért és hozzátette, hogy nagyon boldog, hogy tiszteleghet apja öröksége előtt.

A Halálos iramban-filmek sztárja 2013. november 30-án negyvenévesen hunyt el egy tragikus autóbaleset következtében.

Meadow évek óta bontogatja szárnyait a modellszakmában, de az áttörő lehetőségek sokáig elkerülték őt. A fiatal szépség először két évvel ezelőtt jelentette be, hogy a neves divatmárka, a Proenza Schouler arca lesz, majd nem sokkal később már a Givenchy kifutóján debütált a párizsi divathéten. A bemutató hatalmas visszhangot kapott, így nem elképzelhetetlen, hogy Meadow hamarosan a legkeresettebb modellek sorát gyarapítja majd.

A modellkedés mellett saját jótékonysági szervezetét is irányítja, amit 2015-ben hozott létre édesapja emlékére. Az alapítvány rászoruló gyermekek megsegítése mellett a környezet és az óceánok védelmével foglalkozik.