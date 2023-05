Vin Diesel kijelentése kiakasztotta az internetezőket

Joggal lehet büszke magára Vin Diesel: napjaink egyik legsikeresebb színész-producereként jegyzi a Halálos iramban-sorozatot, amely eddig 6,62 milliárd dolláros összbevételt ért el. Ilyen eredmény láttán azt lehetne hinni, Diesel előtt minden kapu és pénzcsap megnyílik Hollywoodban. Pedig nem. Még neki is van olyan álma, amit nem tud megvalósítani.

Diesel több mint húsz éve mondogatja, hogy szeretne készíteni egy trilógiát Hannibálról, a pun hadvezérről, ahol a főszerepet és a rendezést is vállalná. A bökkenő csak az, hogy egyetlen kosztümös film elkészítése is kockázatos vállalkozás anyagi szempontból, egyenesen három pedig ugrás lenne a sötétbe, ezért a sztár hiába emlegeti mindig kedvenc projektjét, mindenki jóindulatúan mosolyog, de sehol nem kap biztatást. Hannibál a történelem egyik legsikeresebb hadvezére volt, ám mégsem szuperhős, akire nagy bevétellel kecsegtető filmes univerzumot lehetne építeni.

