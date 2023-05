„Nem emiatt adtam oda a vesémet” - kifakadt Selena Gomez barátnője

Selena Gomez és Francia Raísa története lassan hat évre nyúlik vissza. Selena soha nem csinált titkot komoly betegségéből, a lupuszból. Az ő esetében a kór súlyos lefolyású volt, ami a veséjét támadta meg, ezért azonnali donorra volt szüksége. Legjobb barátnője, Francia Raísa önként ajánlotta fel veséjét, majd a műtét utáni felépülésben is végig támogatta az énekesnőt.

Francia Raísa called out Selena Gomez for drinking after kidney transplant: dad https://t.co/eOiDWmcJTy pic.twitter.com/7Yr6hqsoT8

— Page Six (@PageSix) May 9, 2023