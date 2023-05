Mi a közös Meghan Markle-ben és Kim Kardashianban?

Úgy tűnik Meghan Markle csak hírességek testőreivel hajlandó együtt dolgozni. A hercegné a jelek szerint Kim Kardashian egykori testőrét bérelte fel, hogy vigyázzon rá.

Meghan and Harry ‘hire Kim Kardashian’s former bodyguard to protect them in California’ https://t.co/dHz77tLEdr pic.twitter.com/T3GbezsG3m

— Daily Mail US (@DailyMail) May 10, 2023