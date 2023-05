Feloszlik a világ leghíresebb punk-rock zenekara

A zenekar tagjai 27 együtt töltött év után hétfőn az Instagramon keresztül jelentették be feloszlásukat.

Egy korszak véget ért, 27 év után feloszlik a világ leghíresebb punk-rock bandája, a Sum 41.

Sum 41 announces break up after 27 years https://t.co/TfHCTZEysf pic.twitter.com/jHE1OGhfHC — Page Six (@PageSix) May 9, 2023

„1996 óta a Sum 41 okozta életünk legjobb pillanatait. Örökké hálásak leszünk a régi és az új rajongóknak, akik az elmúlt 27 évben támogattak minket. Nehéz megfogalmazni azt a szeretetet és tiszteletet, amit mindannyiótok iránt érzünk, ezért akartuk, hogy ezt először tőlünk halljátok”

– írta Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker és Frank Zummo a közleményben.

A zenészek tisztázták, hogy bár feloszlanak, a betervezett koncerteket megtartják, de ez lesz utolsó év, hogy a Sum 41 színpadra áll.

A zenekar egyúttal kiadja búcsú, Heaven :x: Hell című albumát, amelynek dalait az idei fellépéseken hallhatják először és utoljára élőben a rajongók.

A Sum 41 júniusban európai turnéra indul, amit ősszel egy észak-amerikai Let the Bad Times Roll turné követ, a The Offspring és a Simple Plan társaságában.

