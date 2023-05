Megrázó vallomást tett állapotáról a nagybeteg világsztár

Az Egy rém rendes család sztárja egy friss interjúban őszintén beszélt arról, hogy a szklerózis multiplex milyen hatással volt az életére és a karrierjére.

“I’m probably not going to work on-camera again.”

Nearly two years after being diagnosed with MS, Christina Applegate looks back on filming the final season of ‘Dead To Me’—and speaks to how the disease has changed her life. https://t.co/oxVdOwIPbM

— VANITY FAIR (@VanityFair) May 4, 2023