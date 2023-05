A 79 éves Robert De Niro apa lett: kiderült, ki lehet a titokzatos barátnő

Világra jött Robert De Niro hetedik gyermeke. A Keresztapa és a Taxisofőr 79 éves sztárját az Ürömapám premierjén kérdezték arról, hogy meglepte-e, hogy ennyi idősen ismét apa lett, a színész azonban határozottan rávágta, hogy nem.

Robert De Niro says he’s not ‘surprised’ he had a baby at 79 https://t.co/a4i6mOiPEp pic.twitter.com/XKk4EKipK2

— Page Six (@PageSix) May 10, 2023