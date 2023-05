Vilmosék bakija miatt főtt a feje Károly királynak a koronázáson

A brit uralkodó feltűnően bosszúsnak tűnt a koronázási ceremóniára menet, és ingerültségében a mellette ülő feleségének, Kamillának mondott valamit. A rajongók tévesen azt gondolták, hogy a király feleségére haragszik valamiért, de kiderült, hogy dühét ezúttal nagyobbik fia, Vilmos és családja váltotta ki. Minderről egy szájról olvasó szakember rántotta le a leplet.

King Charles’ nine-word moan as he arrived to be crowned revealed by lip reader https://t.co/ar0oMy3k57

— Pod Save The King podcast (@podsave) May 7, 2023