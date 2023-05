Mi történt Meg Ryannel? Már rá sem ismerni!

Meg Ryan, a kilencvenes évek romantikus komédiáinak koronázatlan királynője nem véletlenül tűnt el a nyilvánosság elől. A 61 éves színésznő nagyritkán mutatkozik csak a kamerák előtt, így történt ez a minap is, amikor Michael J. Fox Still című új dokumentumfilmjének vetítésén vett részt, hogy támogatását fejezze ki a Vissza a jövőbe Parkinson-kóros sztárjának.

Meg Ryan looks unrecognizable in rare public appearance in NYC https://t.co/8wUdV8JJ2k via @nypost

— WCOD (@WATCHMANsCoD) May 5, 2023