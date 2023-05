Tudta? Tíz érdekesség az új királyról, III. Károlyról

II. Erzsébet királynő halála után legidősebb fia, Károly herceg viseli a király címet, de a koronázási ceremóniára egészen idáig, május 6-áig várnia kellett.

Károly király koronázásának alkalmából összegyűjtöttünk tíz érdekességet, amelyet nem biztos, hogy tudott a brit uralkodóról.

1. Az autója angol borral működik

(Fotó: MTI/EPA/David Mariuz)

Károly Aston Martinját – amelyet a közhiedelemmel ellentétben a király 1970 novemberében maga vásárolt meg – fölösleges angol borból készült bioüzemanyaggal működteti. Az Aston Martin DB5-ösét 2008-ban alakíttatta „borüzeművé”.

2. Ő volt az első brit királyi örökös, aki diplomát szerzett

Károly volt az első trónörökös, aki 1970-ben egyetemi diplomát szerzett. Bachelor diplomáját a Cambridge-i Egyetem Trinity College-ban szerezte, majd 1975-ben mesterdiplomát is szerzett ugyanezen az egyetemen.

3. Ő a legidősebben megkoronázott király

Károly azonnal történelmet ír, ahogy királlyá koronázzák, hiszen ő lesz a legidősebb megkoronázott király a brit monarchia történelmében, köszönhetően annak, hogy édesanyja a leghosszabb ideig uralkodó királynő volt.

4. Több mint 700 ezer forintot fizettek egy szeletért Károly és Diana esküvői tortájából

Károly walesi herceg és néhai felesége, Diana hercegnő 1981-ben készült esküvői tortájának egy darabját tartalmazó doboz (Fotó: (MTI/EPA/Michael Nelson)

Egy nagy-britanniai aukción 1850 fontért, vagyis több mint 774 ezer forintért kelt el egy szelet Károly akkori brit herceg és Diana hercegnő 40 éves esküvői tortájából. A pár 23 hivatalos esküvői tortájának egyikéről lekanyarított hatalmas szelet marcipánalapot és fehér bevonatot az arany, vörös, kék és ezüst színű királyi címer díszíti.

A tortaszeletet annak idején Moya Smith, a királynő Clarence House-i személyzetének egyik tagja kapta, aki alufóliába csomagolva, egy süteményeknek szánt régi fémdobozkában őrizte meg a különleges desszertet. A dobozon lévő címkén az áll, hogy óvatosan bánjanak vele, emellett Károly herceg és a néhai Lady Diana neve, valamint menyegzőjük dátuma, vagyis az 1981. július 29. olvasható rajta. A tortaszelet leütési árát eredetileg 300-500 font közé becsülték.

5. Richard Nixon megpróbálta összehozni Károlyt lányával, Triciával

Richard Nixon, az Egyesült Államok 37. elnöke 1970-ben mindent megtett, hogy legidősebb lányát, Triciát összehozza Károllyal, a rendezvényeken mindig mellé ültette.

6. Gyerekkönyvet írt Károly herceg

1980-ban Károly írt egy gyerekkönyvet The Old Man of Lochnagar címmel – A lochnagari vénember – olyan történetek alapján, amelyeket öccseinek, András és Edward hercegeknek mesélt. Középpontjában egy idős férfi áll, aki a Balmoral melletti barlangokba ment, keresve egy csendes helyet, ahol forró fürdőt vehet. A könyvből később animációs kisfilm készült, a narrátor pedig nem más mint maga Károly.

7. A király nem ebédel

Károly nem szokott ebédelni. A király napi egy főétkezést enged meg magának, mert szigorú diétát követ. Ennek ellenére vannak kedvenc fogásai. Az egyik ilyen a görög muszaka.

8. Jótékonysági szervezetek

(Fotó: MTI/EPA-Keystone/Gian Ehrenzeller)

Károly több mint 420 jótékonysági szervezet elnöke vagy védnöke. A király 1976-ban indította el a The Prince’s Trust nevű jótékonysági szervezetét.

9. Magyar zenészek játszottak a születésnapján

A brit uralkodó 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában Pál István Szalonna és bandája zenélt. A királyi család annyira kedveli a zenekart, hogy negyedik alkalommal játszottak nekik.

10. Békafajt neveztek el róla

Egy veszélyeztetett, Ecuador dzsungelében honos levelibéka-fajt neveztek el róla. Károly számos különböző ügy élére állt, beleértve a világ esőerdőinek védelmét is. A Reptiles Magazine szerint ennek köszönhető, hogy 2008-ban Luis A. Coloma herpetológus (hüllőkkel és kétéltűekkel foglalkozik) úgy döntött, hogy egy békafajt a királyról nevez el.