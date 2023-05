Russell Crowe Kristályglóbuszt kap életművéért Karlovy Varyban

Russell Crowe ausztrál színész és rendező Kristályglóbuszt kap életművéért az idei 57. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon.

A nyugat-csehországi fesztivál rendezőbizottsága ezzel kívánja kifejezni elismerését Russel Crowe rendkívüli hozzájárulásáért a világ filmművészetéhez – közölték a rendezők pénteken Prágában.

Az Oscar- és Golden Globe-díjas sztár a fesztivál nyitónapján, június 30-án Indoor Garden Party nevű együttesével koncertet is ad Karlovy Varyban.

A fesztiválon ebből az alkalomból levetítik Peter Weir rendező Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán (Master and Commander: The Far Side of the World) című filmjét, amelyben Russell Crowe játszotta a főszerepet. A 2003-ban bemutatott alkotás két Oscar-díjat kapott és összesen tíz kategóriában jelölték a rangos díjra. A filmben Russell Crowe Aubrey kapitány szerepét alakította, amiért Golden Globe-jelölést is kapott.

Russell Crowe to Receive Crystal Globe at Karlovy Vary Film Festival, Will Perform With His Band at Opening Party https://t.co/dybdwDwlqs — Variety (@Variety) May 5, 2023

Kelet-Európa egyetlen A-kategóriás filmfesztiválját az idén június 30-a és július 8-a között rendezik meg. A fesztivál részletes programját várhatóan május végén hozzák nyilvánosságra.

A filmfesztivál elnökének díját az idén Daniela Kolárová neves cseh színésznő kapja – jelentették be már korábban a rendezők.

Tavaly az 56. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Kristályglóbuszt Sadaf Foroughi iráni rendező Summer with Hope című kanadai-iráni koprodukcióban készült filmjének ítélték oda.

Kiemelt kép: Russell Crowe ausztrál színész (MTI/EPA/Dan Himbrechts)