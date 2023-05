Jennifer Lopez és ritkán látott húga döbbenetesen hasonlítanak

Nem az énekeső az egyedüli sikeres nő a családban.

J. Lo bezsebelt az évek alatt mindent, amire egy popcsillag és színésznő vágyhat. Minden idők legperzselőbb videoklipjeivel és kasszasikerű filmjeivel jelentkezett kilencvenes évek óta tartó karrierje során, de lehet ő a világ egyik leghíresebb előadóművésze, testvérei számára ő mindig csak Jen marad.

Jennifer Lopez poses for rare photo with lookalike sister: ‘Stayed up late’ https://t.co/pKNYQZXAf0 pic.twitter.com/V0DGZd4sLE — New York Post (@nypost) May 3, 2023

Bizony, Jennifernek nem egy, hanem két nővére is van. Az idősebb, Leslie zenetanárként dolgozik és testvéreivel ellentétben inkább távol tartja magát a reflektorfénytől. Lynda viszont, aki a legfiatalabb a lányok közül, J. Lo-hoz hasonlóan ő is a médiában vetette meg a lábát, csakhogy énekes vagy színésznő helyett, ő az újságírószakmát választotta. Neves tv-csatornák műsorvezetője és társbemondója volt az évek során, 2001-ben pedig még Emmy-díjat is nyert reggeli hírműsor kategóriában. Kétségtelenül sikeres pályát futott be a médiában ő is, de a legfrissebb hírek szerint éppen karrierváltás előtt áll, bár azt még nem tudni, mit tervez a jövőben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lynda Lopez (@lyndalopez08) által megosztott bejegyzés

Az 53 éves énekesnő és húga a minap együtt jelentek meg Stella McCartney és Baz Luhrmann 2023-as Met-gálájának afterpartiján, az eseményről pedig több fotót is megosztott Lynda.

Jen egy korábbi interjúban elárulta, hogy kifejezetten közel állnak testvéreivel egymáshoz, olyannyira, hogy Lynda az egyik legjobb barátnője.

