Damien Chazelle Oscar-díjas rendező lesz a velencei filmfesztivál zsűrijének elnöke

A francia-amerikai rendező, forgatókönyvíró és producer többször szerepelt már filmjeivel a nagy múltú filmmustrán: 2016-ban a Kaliforniai álom, 2018-ban Az első ember című filmje nyitotta meg a fesztivált.

Damien Chazelle to Preside Over Venice Film Festival Competition Jury, Alice Diop, Jonas Carpignano to Head Other Juries https://t.co/QApIDDoF9L

— Variety (@Variety) May 5, 2023