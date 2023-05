A rendőrök is megdöbbentek, amikor Keanu Reeves nyitott ajtót

Egy rendőri egység kopogtatott a minap a hollywoodi filmsztár ajtaján. A váratlan látogatás meglepte Reevest, hát még a két egyenruhást, akik egyáltalán nem számítottak a Mátrix színészére.

We don't know who was more surprised: The cops or Keanu Reeves https://t.co/jLaQEAaWs6

— Geek Ireland (@GeekIreland) May 3, 2023