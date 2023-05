Veszteségek sora árnyékolja be a popcsillag elmúlt egy évét

Szívszorító családi tragédia, gyászol a világhírű énekes.

Ed Sheeran szívszaggató hírt kapott, elhunyt szeretett nagymamája, Anne Mary Sheeran Mulligan. Ed nagymamája, akit Nancy néven is ismertek, múlt kedden halt meg az írországi Enniscorthyban, a Castle Gardens idősek otthonában. Szerdán helyezik végső nyugalomra a gorey-i Monaseed-i Szent Patrik-templomban.

Ed Sheeran suffers heartbreaking family death amid copyright trial – HELLO! https://t.co/ZYYmyzezKv — patesalo (@patesalo_e) May 2, 2023

Az énekes nagymamája volt az ihletője Sheeran 2017-es Divide című albumán található Nancy Mulligan című dalnak, amely azt meséli el, hogyan szeretett egymásba a második világháború alatt Ed néhai nagyapja és nagyanyja. Nancynek és Williamnek nyolc gyermeke és huszonhárom unokája született.

Az énekesnek azonban nemcsak nagymamája elvesztésével kellett megbirkóznia az elmúlt egy évben. Ed legjobb barátja, a 31 éves Jamal Edwards tavaly hunyt el alkohol és kokain okozta szívmegállásban.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ed Sheeran (@teddysphotos) által megosztott bejegyzés

Szintén tavaly Sheeran feleségét, Cherry Seabornt daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták az orvosok, amikor a nő második közös gyermekét várta az énekessel. A kezeléseket mindaddig nem tudták elkezdeni, amíg a nő várandós volt.

Mind ezek fejében Ednek még bíróságra is kell járnia, ugyanis beperelték egy ötvenéves Marvin Gaye-dal miatt, miután a dalszerző örököseinek feltűnt a Let’s Get It On és az Ed Sheeran-dal, a Thinking Out Loud közti hasonlóság.

