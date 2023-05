Újabb pofon a mellőzött Harrynek – kiderült, milyen szerepet kap Vilmos a koronázáson

Harry hercegnek nem lesz hivatalos szerepe Károly király koronázási ceremóniáján, ellentétben Vilmos herceggel. A napokban megjelent a hivatalos koronázási szertartásrend, amiből egyértelműen kiderül, hogy Harry nem fog beszédet mondani, és nem lesz fontos feladata apja történelmi koronázásán.

New details about Prince William’s key role at the King’s coronation have been released – with the liturgy not even mentioning his younger brother Prince Harry once.https://t.co/g05BjeISMV

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 2, 2023