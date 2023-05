Gyászol a popsztár, elvesztette a népszerű slágerét ihlető nagymamáját

Meghalt Ed Sheeran szeretett ír nagymamája. A gorey-i Anne Mary Sheeran (lánykori nevén Mulligan), akit Nancy néven ismertek, múlt kedden hunyt el az enniscorthy-i Castle Gardens idősek otthonában.

Ed Sheeran devastated after his beloved Irish grandmother who inspired one of his hit songs dies https://t.co/vZ5mNu6lv0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 2, 2023