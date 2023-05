Elhunyt a legendás énekes

84 éves korában, hétfő este egy torontói kórházban elhunyt Gordon Lightfoot kanadai énekes-dalszerző – jelentette be családja.

Lightfoot műveit több tucat előadó feldolgozta, köztük Elvis Presley, Barbra Streisand, Harry Belafonte, Johnny Cash, Anne Murray, a Jane’s Addiction és Sarah McLachlan – írja a Blikk.

Dalainak többsége mélyen önéletrajzi ihletésű. Az 1975-ös The Wreck of the Edmund Fitzgerald című dala a Nagy-tavak ércszállító teherhajójának pusztulását örökítette meg, az 1966-os Canadian Railroad Trilogy pedig a vasútépítést ábrázolta.

„Egyszerűen arról írom a dalokat, hogy hol vagyok és honnan jöttem. Fogom a helyzeteket, majd verseket írok róluk” – mondta egy évekkel ezelőtti interjújában az énekes.

Lightfoot egy templomi kórusában kezdett énekelni, majd arról álmodott, hogy jazz-zenész lesz. 13 évesen megnyerte a torontói Massey Hallban megrendezett Kiwanis zenei fesztivál tehetségkutató versenyét. 1956-ban pengette első gitárját, és az azt követő hónapokban kezdett el dalszerzéssel foglalkozni. 18 évesen az Egyesült Államokba indult, hogy egy évig zenét tanuljon. A hollywoodi élet azonban nem volt megfelelő, így hamarosan visszatért Kanadába. Megfogadta, hogy Torontóba költözik, hogy zenei ambícióit követhesse, és minden elérhető munkát elvállalt, köztük egy banki állást is.

Lightfoot népszerűsége az 1970-es évek közepén érte el a csúcspontját, amikor a Sundown című kislemeze és albuma is a Billboard-listák élére került, ami az első és egyetlen ilyen alkalom volt – emlékeztetett a Guardian brit lap.

