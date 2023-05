Cher ismét szingli! Szakított negyvenévvel fiatalabb párjával

Szakított Cher és a 37 éves Alexander „AE” Edwards. Egy forrás a TMZ-nek elmondta, hogy az egykori pár néhány héttel ezelőtt döntött úgy, hogy nincs számukra közös jövő, azt azonban nem tudni, hogy mi állhatott az énekesnő és fiatal kedvese szakításának hátterében.

Cher, 76, and boyfriend Alexander ‘AE’ Edwards, 37, break up after engagement rumors https://t.co/MgyBz5uAsK pic.twitter.com/ft3WfN8ufx

— Page Six (@PageSix) May 1, 2023