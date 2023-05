Elképesztő, mire képes a 102 éves brit nagymama

Amíg lábra tud állni, ropni fogja – fogadta meg Dinkie Flowers egykori jégtáncosnő, aki májusban tölti be 102. életévét. Bár a nyugdíjas évtizedek óta nem táncolt hivatásszerűen, de abban előrehaladott kora sem akadályozhatja meg, hogy mozogjon. Olyannyira nem, hogy a mai napig is fitneszórákat tart.

– nyilatkozta a South West News Service-nek Flowers, aki most új cél tűzött ki maga elé.

A Nyugat-Sussexből származó nagymama május 7-én egy fergeteges teadélutánnal ünnepli meg a mérföldkövet, ahol szándékában áll bemutatni szülinapi boogie-ját, amit külön erre az alkalomra koreografált.

