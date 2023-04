A gyönyörű Kate Beckinsale-re rátalált a szerelem

Új pár a láthatáron? Kate Beckinsale színésznőt a minap Matt Atwater társaságában csípték el New Yorkban, méghozzá igen bensőséges szituációban.

Kate Beckinsale and actor Matt Atwater can’t keep their hands off each other as they pack on the PDA https://t.co/uLCNWqQ3xy

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 27, 2023