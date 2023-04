Macaulay Culkin tökéletesen hozza az átlagos kertvárosi apukát

Így néz ki manapság a Reszkessetek betörők! egykori főszereplője, akinek ma már az apaszerep tölti ki minden idejét.

Hol van az az idő, amikor Macaulay Culkin levetve magáról a cuki gyereksztár skatulyát, sajtos pizzáról énekelt a The Pizza Underground nevű rockbandájával. A megbotránkoztatást egy jó ideje hátrahagyta, hogy menyasszonya, Brenda Song mellett felnőjön a felelősségteljes apaszerephez.

Brenda Song and Macaulay Culkin were seen holding hands on a rare outing together in LAhttps://t.co/F01WQTeLFp — JustJared.com (@JustJared) April 26, 2023

A párt a napokban Los Angeles külvárosában fotózták le először együtt, hogy titokban megszületett második gyermekük.

Második gyermekükről nem sokat tudni, de nem sokkal karácsony után született és a Carson nevet kapta. Macaulay és Brenda négy évvel ezelőtt találkozott a Changeland forgatásán, azóta pedig elválaszthatatlanok. A 2021 áprilisában született elsőszülöttjük a Dakota Song Culkin nevet kapta, melynek fontos jelentése van az apa számára, Macaulay ugyanis 2008-ban elveszítette a lánytestvérét, utána kapta elsőszülöttje a Dakota nevet.

A sztárpár tavaly januárban jegyezte el egymást, és azóta minden bizonnyal már oltár elé is álltak, de ahogyan eddig is, úgy most is igyekeznek a reflektorfénytől a lehető legtávolabb élni a magánéletüket.

Kieran Culkin, Macaulay öccse egy nemrégiben készült interjúban elárulta, hogy még nem találkozott legifjabb unokaöccsével, mivel neki is van egy 3 és egy másfél éves gyermeke, akikkel nagyon nehéz a repülős utazás, így egyelőre élőben még nem ölelhette magához a kis Carsont.

