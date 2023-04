Madonna egyre ijesztőbben néz ki, nem sikerült visszavennie a botoxból

Madonna a minap pimaszul fiatal 29 éves párjával jelent meg egy zongoraesten New Yorkban. Az énekesnő bő fekete nadrágban, fehér ingben és nyakkendőben érkezett, arcát azonban egy hatalmas napszemüveggel igyekezett eltakarni, de még így is látványos maradt a botox kezelések okozta puffadás. Arca összképe a legtöbb rajongóját egy légyre emlékeztette.

Madonna, 64, and Josh Popper, 29, headed to a piano recital in NYC with her three youngesthttps://t.co/wyRSS8jA5Y

— Metro Entertainment (@Metro_Ents) April 27, 2023