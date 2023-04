Kiadják Amy Winehouse naplóit

A Rolling Stone magazin cikke szerint a könyv betekintést nyújt a 27 éves korában tragikusan elhunyt énekesnő életébe. A színes képekkel illusztrált, 288 oldalas kötetet a HarperCollins adja ki a Winehouse család jóváhagyásával.

‘Amy Winehouse: In Her Words’ provides an intimate and private look inside the mind of a generational talent who died tragically at the age of 27. https://t.co/3BywAcfSqg

— Rolling Stone (@RollingStone) April 27, 2023