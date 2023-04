Vége a szerelemnek, szakított gyermeke apjával a világhírű popsztár

A népszerű amerikai énekesnő, Halsey és Alev Aydin két év randizás és egy közös gyermek után szakítottak.

A Page Six által megszerzett bírósági dokumentumok szerint a 28 éves popsztár április 5-én kérvényezte a fia teljes felügyeletét, de a gyereket érintő anyagi kérdésekben továbbra is közösen vállalnak felelősséget, valamint az apa előre meghatározott időpontokban lehet majd a kicsivel.

Ennek ellenére egy, az énekesnőhöz közel álló forrás szerint a pár jóban maradt.

