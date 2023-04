Az Olsen ikrek híján kimaradtak, az őket híresség tevő sorozatból

John Stamos a Bír-Lak egyik főszereplője a minap egy podcast műsorban árulta el, hogy évekkel ezelőtt kitette a 11 hónapos Olsen-ikrek szűrét a forgatásról, mert megállíthatatlanul sírtak.

John Stamos tried to get Olsen twins fired from ‘Full House’: I ‘couldn’t deal’ https://t.co/QmOw4LERb5 pic.twitter.com/xBuoyXp9Mg

— New York Post (@nypost) April 25, 2023