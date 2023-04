Le sem tagadhatnák a kémiát! Exférjével randizott Jennifer Aniston

A Jóbarátok gyönyörű színésznője, az 54 éves és nem mellesleg szingli Jennifer Aniston a minap egy romantikus vacsorát költött el exférje, Justin Theroux társaságában.

EXCLUSIVE: Jennifer Aniston and ex-husband Justin Theroux reunite for dinner in NYC with friends… as the actress leaves the restaurant with a rose in her hand (Sarah Sotoodeh/Daily Mail) Sarah Sotoodeh / Daily Mail: EXCLUSIVE: Jennifer Aniston and ex-husband Justin… pic.twitter.com/DKm5HPo6fo

— Soulwell Publishing Group® (@SoulwellPublish) April 24, 2023